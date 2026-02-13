Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Osmaniye'de otomobil, kaza sonrası yolda temizlik yapan işçilere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Osmaniye'de otomobil, kaza sonrası yolda temizlik yapan işçilere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Osmaniye'de TAG Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil, kaza sonrası temizlik yapan işçilere çarptı. İşçilerden Hüseyin Gökçe hayatını kaybederken, sürücüyle birlikte 2 işçi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 11:33 Güncelleme: 13.02.2026 - 11:33
        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil, otoyolda kaza sonrası temizlik yapan işçilere çarptı. İşçilerden Hüseyin Gökçe hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        OTOMOBİL TEMİZLİK ALANINA GİRDİ

        DHA'nın haberine göre kaza; sabah saatlerinde Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi mevkisinde meydana geldi. Halil B.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, gece yaşanan kazanın ardından yolun temizlendiği alana girdi.

        3 İŞÇİYE ÇARPTI

        Otomobil, bu sırada alanda temizlik yapan 3 işçiye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Ekipler, işçilerden Hüseyin Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Yaralanan Halil B. ile 2 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

