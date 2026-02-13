Osmaniye'de otomobil, kaza sonrası yolda temizlik yapan işçilere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Osmaniye'de TAG Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil, kaza sonrası temizlik yapan işçilere çarptı. İşçilerden Hüseyin Gökçe hayatını kaybederken, sürücüyle birlikte 2 işçi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil, otoyolda kaza sonrası temizlik yapan işçilere çarptı. İşçilerden Hüseyin Gökçe hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
OTOMOBİL TEMİZLİK ALANINA GİRDİ
DHA'nın haberine göre kaza; sabah saatlerinde Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi mevkisinde meydana geldi. Halil B.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, gece yaşanan kazanın ardından yolun temizlendiği alana girdi.
3 İŞÇİYE ÇARPTI
Otomobil, bu sırada alanda temizlik yapan 3 işçiye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekipler, işçilerden Hüseyin Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralanan Halil B. ile 2 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.