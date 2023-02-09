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DHA

Turist Rehberleri Birliği'nin (TUREB), uygulama eğitimi kapsamında gittikleri Adıyaman'da yıkılan Isias Hotel'in enkazında kalan 43 kişilik rehber grubundan, şu ana kadar 12'sinin sağ kurtarıldığı, 18'inin yaşamını yitirdiğini, 13'ünün durumu hakkında ise henüz bilgi olmadığı açıklandı. DHA'nın haberine göre enkazdan kurtarılma anına ait videoda elini kalbine götürerek, ekipleri selamlayan Nazımcan Hartlap'ın ise hastanede iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybeden Nazımcan Hartlap 48 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI TUREB'in, uygulama eğitimi kapsamında Marmara, Ege ve Akdeniz turlarının ardından gittikleri Güneydoğu eğitimi sırasında büyük depreme yakalanan 43 kişilik rehber ekibinin de bulunduğu Adıyaman'daki Isias Hotel'in enkazında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK) arama-kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Hayatını kaybeden İmran Aydoğdu Ekiplerin çalışması sonrası rehberlerin kaptanı Mehmet Kalaycı, Emin Uysun, Ömer Tabarlı, Kağan Yıldız, Umut Ulaş Tan, Ozan Koç, Samet Burak Bingöl, Turgut Mustafa Yedek, Tayfun Dal'ın cenazeleri, enkazdan çıkarıldı. Daha önce yaralı kurtarıldığı söylenen Müzeyyen Gökçen ile İmran Aydoğdu'nun 24 saat, Tahsin Cem Efe ile Fikri Töre'nin ise 48 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı, cenazeleri ailelerine teslim edildi. Bahtiyar ve Ali İsrafiloğlu enkazdan çıkarıldıktan sonra, Ali Osman Aydın ise Ankara'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Çiğdem Şimşek'in ise enkazdan çıkarılıp, hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

KURTARILMA VİDEOSUNDA SELAM VERMİŞTİ KATAK ekiplerince 8 Şubat'ta enkazdan yaralı olarak çıkartılan Nazımcan Hartlap'tan da acı haber geldi. TUREB'in bilgi paylaşımında, kurtarılma anının videosu bulunan ve ailesiyle telefonla konuştuğu görülen Hartlap'ın sevk edildiği hastanede iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kurtarılma videosundaki görüntülerde; durumu ağır görünen Nazımcan Hartlap'ın kendisini kurtaran ekiplere elini başı ve kalbine koyarak selamlayıp, teşekkür ettiği anlar yer aldı. 10 REHBER HAKKINDA HENÜZ BİR BİLGİ YOK Henüz hiç bilgi olmayan 10 rehberin isimleri ise Aykut Bulut, Etem Yedek, Ukba Alhomsi, Lenur Seyfettinoğlu, Önder Cırık, Sefa Veysel Yaşar, Çağkan Yılmaz, Hasan Öz, İdris Talha Kartav ve Tamer Özdoğru olarak bildirildi.