Muğla'nın Dalaman ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken otomobilin çarptığı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE METRELERCE SAVRULDU

İHA'nın haberine göre kaza, Karaçalı Mahallesi'nde geçtiğimiz 25 Ocak tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle seyir halinde olan 9 yaşındaki Birkan Çillimoğlu otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan küçük çocuk, Dalaman Devlet Hastanesi'nden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Çillimoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesinin, Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından Şerefler Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.