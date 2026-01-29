Habertürk
        Son dakika: Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken otomobilin çarptığı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:53 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:53
        9 yaşındaydı... Hayattan koptu
        Muğla'nın Dalaman ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken otomobilin çarptığı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        ÇARPMANIN ETKİSİYLE METRELERCE SAVRULDU

        İHA'nın haberine göre kaza, Karaçalı Mahallesi'nde geçtiğimiz 25 Ocak tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle seyir halinde olan 9 yaşındaki Birkan Çillimoğlu otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Durumu ağır olan küçük çocuk, Dalaman Devlet Hastanesi'nden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Çillimoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesinin, Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından Şerefler Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

        Fatih'te hanutçu tartıştığı Çinli turisti darbetti

        Fatih'te hanutçu tartıştığı Çinli turisti darbetti

