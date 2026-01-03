Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Otomobilin su kanalına uçtuğu anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Otomobilin su kanalına uçtuğu anlar kamerada

        Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle su kanalına uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 10:05 Güncelleme: 03.01.2026 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil su kanalına uçtu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle su kanalına uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        İHA'nın haberine göre kaza, Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle su kanalına uçtu. İçi boş su kanalına uçan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

        Yaralı sürücüler olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Otomobilin su kanalına uçtuğu anlarsa an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, "Aziz milletim, yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de önünde yepyeni bir sayfa açacak, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bazı önemli eşikleri geride bıraktık. Cumhur ittifakı olarak bu süreçte her zaman yapıcı davrandık. Çözüme konsantre olarak elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk. İlgili tarafları dikkatle dinleyen, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonumuz sürece yeni bir soluk kazandıracağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekemmül ettirecek. Komisyonun son düzlükte uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur. Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir. Biz de sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzili maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız" ifadelerini kullandı

        #Hatay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Venezuela'da patlama sesleri
        Venezuela'da patlama sesleri
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        BAE, Yemen'den çekildi
        BAE, Yemen'den çekildi
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi