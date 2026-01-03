Otomobilin su kanalına uçtuğu anlar kamerada
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle su kanalına uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
İHA'nın haberine göre kaza, Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle su kanalına uçtu. İçi boş su kanalına uçan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
Yaralı sürücüler olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Otomobilin su kanalına uçtuğu anlarsa an be an güvenlik kamerasına yansıdı.