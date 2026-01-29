Habertürk
        Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

        Niğde'nin Bor ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        Giriş: 29.01.2026 - 16:15 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:15
        Motosiklet sürücüsü can verdi
        Niğde'nin Bor ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Olay, Niğde-Bor kara yolu TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Y.E.Ö'nün kullandığı motosiklete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Y.E.Ö, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Otomobil sürücüsü A.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Niğde
        #Son dakika haberler
