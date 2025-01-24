CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir an önce ümit ediyoruz ki akıl ve vicdan hakim olacak. Sayın Ümit Özdağ gelecek görevinin başına, partisinin başına geçecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Şehirlioğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette Özel'in beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Basına kapalı görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, geçmişte de siyasi parti genel başkanlarının tutuklandığını söyleyerek, "Bunları da en sert şekilde kınamıştık. Bunun kadar kabul edilemez bir durum yoktur. Maalesef süreç tutuklamayla sonuçlandı; hem de geriye dönük Tweet'ler işin içine katılarak. Kayseri'de yaşanmış bir olay, oradan dava dosyasına apar topar eklenerek, 'Cumhurbaşkanına hakaret' gibi ifadeler kullanılarak ki bir partinin genel başkanı olarak ettiği sözün karşılığını duyan kişinin, böyle bir zırha sahip olması hukuken zaten kabul edilemez. Tarafsız cumhurbaşkanı için yazılmış, yılda 2 kez konuşan cumhurbaşkanı için yazılmış bir maddenin, günde 5 kez canlı yayınlarda konuşan, siyasi rakiplerine hakaret eden birisini korumak için daha doğrusu rakiplerini yıldırmak için mevkidaşlarını sindirmek için kullanıldığını da görüyoruz. Böyle bir sürecin sonunda Zafer Partisi bastırılmaya çalışılıyor" dedi.

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'MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUZ'

AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren seçmenlere seslenmek istediğini belirten Özel, "Mesele mertçe mücadele etmek yerine, mesele rakibinle gerçekten siyasi bir mücadele vermek yerine; arkadan çelme takmak, bir futbol müsabakasında hakeme kendi formasını giydirmek. Tarafsız olması gereken hakem, 2 takım sahaya çıktığında takımlardan birinin formasını giyip çıkarsa ne hissederseniz, bugün Türkiye'de bu savcıların yaptıklarını, bu hakimlerin yaptıklarını gördüğümüzde bunu hissediyoruz. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Kim bir mücadeleyi hakem hilesiyle kazanıp da içine sindirebilir? Tutukluluğa itiraz yazılıyor. Bir an önce ümit ediyoruz ki akıl ve vicdan hakim olacak. Sayın Ümit Özdağ gelecek görevinin başına, partisinin başına geçecek. Mademki seçimlere doğru gidiyoruz. Sayın Erdoğan, her imkanı kullanarak mücadele ederken, rakiplerini hapiste tutması eşit bir mücadeleye yakışır mı? Bunu bir kez daha milletimizin vicdanına havale ediyoruz" diye konuştu.