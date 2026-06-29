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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel: Yeni bir siyaseti müjdeliyoruz

        Özgür Özel: Yeni bir siyaseti müjdeliyoruz

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Bayındır ilçesinde yaptığı konuşmada, "Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz ev kadınlarının yeni partisidir, gençlerin yeni partisidir, emeklilerin yeni partisidir, emekçilerin yeni partisidir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 15:25 Güncelleme:
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        "Yeni bir siyaseti müjdeliyoruz"

        CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "Partiyi 47 yıl sonra birinci yapmış olan genel başkanı ve onun yönetimi, kadroları olarak en kısa zamanda ya partimizi düze çıkaracağız, partimizi alacağız ya da iktidar yürüyüşümüzü yargı darbesi engellemeye çalışırsa bir başka yol bulup, partiyi tekrar iktidar yapacağız. Başka yol yok. Dün toprağa verdik Kadir İnanır'ı. Onun deyimiyle bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız" dedi.

        CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Bayındır ilçesindeki Çiçek ve Kadın Kooperatifi'nde, üreticilerle kahvaltıda bir araya geldi.

        Etkinliğe CHP milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları, partililer ve üreticiler katıldı.

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        Burada konuşan Özel, "Malum partimize karşı büyük bir haksızlık yaptılar. Partimizin yapılan son 4 kongresini kazanmış olan ekibin kazandığı kongrelere bakmadan 6 yıl önceki bir seçimin sonucuna göre partinin başındaki genel başkanını değiştirmeye çalışıyorlar. Biz Cumhuriyet fikrinin, dolayısıyla demokrasi fikrinin, sandığın insanlarıyız. Sandık varsa varız, sandık yoksa yokuz. Göreve geldiğim günden 4 ay sonra, seçimlerde partiyi 47 yıl sonra birinci yapmış olan genel başkanı ve onun yönetimi, kadroları olarak en kısa zamanda ya partimizi düze çıkaracağız; partimizi alacağız ya da iktidar yürüyüşümüzü yargı darbesi engellemeye çalışırsa bir başka yol bulup, partiyi tekrar iktidar yapacağız. Başka yol yok. Dün toprağa verdik Kadir İnanır'ı. Onun deyimiyle bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız" dedi.

        'BAYINDIR, ÇİÇEKÇİLİĞİN BAŞKENTİDİR'

        Bayındır'ı yakından takip ettiğini belirten Özel, "Seçimde gelip çalıştığım, seçim kaybettiğimiz sonra Davut Sakarsu başkanla birlikte yüzde 54 gibi bir oyla yeniden kazandığımız bir ilçemiz. Burada tarım var, özellikle çiçekçilik var. Bayındır, çiçekçiliğin, çiçeğin başkentidir. Özellikle burada geçmiş başkanımız Aziz Kocaoğlu'nu, verdiği desteklerini ve köy kooperatifini selamlamak lazım. Her daim buraya destek veren bu dönem ilçe belediye başkanlarımızı, büyükşehir belediye başkanlarımızı selamlamak lazım. Burada 17 kişinin kurduğu bir kooperatif, 400 üyeye ulaştı. Başta İzmir'in belediyeleri, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, başka yerlerden, yandaştan ihale ile çiçek almak yerine bütün ihale çiçek alımlarını buradaki kooperatiften yapıyorlar" diye konuştu.

        'ÇİFTÇİLER ÇOK ZOR BİR DÖNEM YAŞIYOR'

        Özgür Özel, "Girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle bu yıl çiftçiler çok zor bir dönem yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çiftçilerin kullandığı tarım kredilerinin sübvanse edilmesini, özellikle iktidar olduğumuzda bir kereye mahsus bütün faizlerinin silinmesini, ana paranın 3 yıla, 5 yıla bölünmesini, çiftçinin ÖTV'siz, KDV'siz mazot kullanmasını, çiftçilere ayrılan desteklemenin, binde 2 değil, kanunda yazdığı gibi yüzde 1 olarak bu bugünkünün 5 katı olarak uygulanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

        'YENİ BİR SİYASETİ MÜJDELİYORUZ'

        CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Bayındır ilçesindeki programının ardından Ödemiş'te partililerle buluştu. Özel, traktör üzerinden yaptığı konuşmada, “Size söz olsun buraya iktidar partinin başkanı olarak geleceğim. Bu traktörü unutmayın. O gün de buradan konuşacağım. Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz ev kadınlarının yeni partisidir, gençlerin yeni partisidir, emeklilerin yeni partisidir, emekçilerin yeni partisidir. Umudunu yarından kesmiş gençlerin ve onun ailesinin yeni partisi ya da yeni siyaset olarak eskiyi geride bırakan, umutsuzluğu geri de bırakan, zenginin kazandığı yoksulun kaybettiği düzeni geride bırakan, hakkı alan hep birlikte büyüyen yeni bir siyaseti müjdeliyoruz. Biz, kimseyi ayırmak, bölmek, arkada bırakmak niyetinde değiliz. Arkada bıraktığımız kişisel hırslardır, inatlardır, ihtiraslardır. 'Ben olayım' derken Türkiye'ye kaybettirme inadıdır. Burada Ödemiş'ten hamdolsun ki, kendi namıma ne bir makam ne bir mevki ama Türkiye için iktidar istiyorum" dedi.

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