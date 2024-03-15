İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturmada, yeni isimleri ifade vermeleri için adliyeye çağırdı.

Bu kapsamda, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in "tanık" sıfatıyla, para sayma görüntülerinde olduğu görülen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ise "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

"CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASININ SATIN ALINMASI SÜRECİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER"

Soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınan CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın savcılık sorgularına ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında dün adliyeye gelen ve "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınan eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz'ın savcılık ifadelerine ulaşıldı.

Nas, ifadesinde, sosyal medyada yayımlanan görüntülerde yer alan kişilerden birinin kendisi olduğunu belirterek, "Bu görüntüler, o tarihlerde yeni alınacak olan Sarıyer ilçesi Avangart Sitesi içerisinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekilen görüntülerdir." iddiasında bulundu.

Görüntülerin çekildiği yerin, satıcının avukatı olan ve CHP'nin yayımladığı tutanakta ismi bulunan Gökhan Taşkapan'ın ofisi olduğunu ileri süren Nas, ofisin tam adresini bilmediğini söyledi.

Nas, 9 Aralık 2019'da CHP Genel Merkezi'nden arandığını ancak kimin aradığını bilmediğini öne sürerek, "CHP il binasının satın alınması sürecinde kapora ödeneceğini ve benim de il başkan yardımcısı olarak orada bulunmam gerektiğini söylediler. Aradan çok uzun zaman geçtiği için çok iyi hatırlayamamakla birlikte, dosyada ismi bulunan Can Poyraz'la birlikte avukatın ofisine gittik. Ofisin adresinin kim tarafından bana gönderildiğini hatırlamıyorum. Çünkü, satın alma sürecini genel merkezin yetkilileri yürütüyordu." dedi.

Diğer şüpheli Can Poyraz ile ofise gittiklerinde üzerlerinde para bulunmadığını savunan Nas, "Ofise gittiğimizde, tam hatırlayamamakta birlikte Fatih Keleş de bizden önce veya sonra geldi. Görüntülerde yer alan paralar Fatih Keleş tarafından ofise getirilmişti." diye konuştu.

Nas, görüntülerde görüldüğü üzere kendisinin masanın karşısındaki koltukta oturduğunu ve para sayma işleminin bitmesini beklediğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Para sayma işlemi bittikten sonra, ben il binasını satın alan CHP tarafının temsilcisi olarak, medyaya da yansıyan, 9 Aralık 2019 tarihli, 'İstanbul, Sarıyer, Ayazağa Mahallesi, 7752 ada, 2 parselde, C blokta bulunan 14 bağımsız bölümün satışına ilişkin olarak, nakden haricen 15.510.000 TL teslim alınmıştır.' yazılı tutanağı imzaladım. Paranın nereden temin edildiği veya binanın ne kadar meblağ ile satın alındığı konusunda herhangi bir bilgim yoktur. Ayrıca, buna ilişkin resmi bir yetkim de yoktur. Sadece, avukatın ofisinde bulunan kişiler arasında, parti içerisinde en yüksek konumda bulunduğum için tutanağı imzaladım. Sonra ofisten ayrıldım. Görüntülere yansıyan kapora tesliminden sonra parti binasının resmi olarak satın alma sürecini takip etmedim."

"BU MEBLAĞIN RESMİ KAYITLARA GİRİP GİRMEDİĞİNİ BİLMİYORUM"

"Nakden haricen" yazılı tutanakla teslim edilen 15 milyon 510 bin liranın resmi bir makbuz veya fatura karşılığında alınıp alınmadığı veya parti gideri olarak kaydedilip kaydedilmediğine dair soruyu cevaplayan Nas, "O tarihte Genel Merkezden bu paranın kapora olarak verileceği söylendiği için bu meblağın resmi kayıtlara girip girmediğini bilmiyorum. Ayrıca görevim itibarıyla ödenen paranın gider defterine kaydının yapılıp yapılmadığı konusunda bir bilgim ve yetkim yoktur. Tutanağı avukat Gökhan Taşkapan kendi bilgisayarında hazırlayarak çıkardı. Sadece ismimin bulunduğu yere imza attım." beyanında bulundu.

Görüntülerde Türk parası ve avro bulunmasına rağmen tutanakta 15 milyon 510 bin lira yazılmasının sorulması üzerine Nas, bilgisinin olmadığını savundu.

Kapora adı altında teslim edilen paranın o tarihlerde başlatılan bağış kampanyasından mı başka bir yerden mi temin edildiği konusunda bilgisinin olmadığını öne süren Nas, "Bu konuda bildiğim tek husus, paranın Fatih Keleş tarafından ofise getirildiğidir. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

POYRAZ'IN İFADESİ

Diğer şüpheli Can Poyraz ise sorgusunda, o dönemde işi gereği, il yöneticileriyle bazı yerlere gidip geldiğini ifade etti.

Görüntülerin çekildiği zaman, muhtemelen Özgür Nas'ın çağırmasıyla ofise gittiklerini belirten Poyraz, "Biz, avukatlık ofisine gittiğimizde üzerimizde para yoktu. Fatih Keleş'in ofise ne zaman geldiğini tam anımsamıyorum ancak görüntülere yansıyan paraları Keleş, bir çanta içerisinde getirdi." iddiasında bulundu.

Poyraz, ofiste il binasının kaporasının verilmesi için bulunduklarını bildiğini ancak Keleş'in parayı nereden getirdiğini ve nasıl temin ettiğini bilmediğini savundu.

Paranın bir kısmını çantadan çıkarıp, masaya bırakan kişinin kendisi olduğunu söyleyen Poyraz, paranın meblağını ve sayılan paralarda avro görünse de kendisinin avro olup olmadığını hatırlamadığını savundu.

Can Poyraz, resmi olarak bir belgeye veya tutanağa imza atmadığını da söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

REKLAM

Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz dün şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Ayrıca İBB Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de bugün savcılıkta ifade vermişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu konuda lehte ve aleyhte çok beyan var. İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor. Tüm bunlar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleyeceği hususlar. Bir kara para varsa tüm bunlar ortaya çıkacak." diye konuşmuştu.

Görüntülerle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Seçime 20 gün kala CHP İstanbul İl binasının satın alınması sürecinde, bir hukukçu ofisinde yapılan bir işlem üzerinden fırtına koparmaya çalışan insanların kötülükçü akılları var." ifadesini kullanmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yazılı açıklamasında ise "4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır." denilmişti.