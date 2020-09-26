DHA

Sultangazi'de komşular arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmada sokak savaş alanına döndü. Dakikalarca süren pencereden vazo ve bardakların atıldığı kavga kameraya yansıdı.

"ORAYA BENDEN BAŞKASI PARK EDEMEZ"

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İşten eve dönen Nihat Ünlü, oturduğu sokağa geldiğinde park yeri bulamadığı için karşı komşusu Mevlüt Altan'ın da oturduğu apartmanın önüne park etti. Aracın apartmanın önüne park edilmesinden rahatsız olan Mevlüt Altan'ın Ünlü'ye, “Oraya benden başkası park edemez. Aracını başka yere park et" deyince tartışma çıktı.

ÇÖP POŞETLERİNİ BİLE ARACIN ÜZERİNE FIRLATTI

Bunun üzerine Ünlü ve Altan arasında sözlü tartışma yaşandı. Sesleri duyan sokak sakinleri de dışarı çıkarak Mevlüt Altan'a tepki gösterdi. Bunun üzerine Altan, evde bulunan ve içerisinde çöp olan poşetleri Ünlü'nün arabasının üzerine fırlattı. Kısa bir süre sonra ise çiçek saksısını da arabanın üzerine attı.

KENDİSİ VAZO, EŞİ VE OĞLU DA CAM BARDAKLARI İNSANLARIN ÜSTÜNE ATTILAR

Aracın ön camı kırılırken, ortalık daha sonra savaş alanına döndü. Altan, evde bulunan vazoyu, Altan'ın oğlu ve eşi de cam bardakları sokak sakinlerine fırlattı. Olay esnasında bir kadın, kolundan hafif şekilde yaralandı. Ortalığın karıştığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Nihat Ünlü, Mevlüt Altan ve ailesinden şikayetçi oldu. Polis, iki tarafı da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

1 AY İÇİNDE İKİNCİ TARTIŞMA

Olay anını anlatan Nihat Ünlü'nün akrabası Elif Ünlü, “Bu akşam burada araba park etme konusundan dolayı tartışma çıktı. Bu çıkan tartışma ikinci kez oluyor. Aynı aile park yeri için sürekli tartışma çıkarıyor. 'Arabayı çekin' dediler. Biz 'çekmeyeceğiz' dedik. Biz de arabayı çekmeyince yukarıdan ne varsa arabaya attılar. 1 ay arayla bu ikinci kez oluyor. Aracın ön camı tamamen patladı. Burada 4 tane hane var. Herkesin arabası var. İster istemez sokak burası her tarafa park ediyoruz. Sokak kimsenin değil. 'Benim' diyor, 'başka kimse park edemez' diyor. Böyle şey olmaz" dedi.

“ARACIN ÜZERİNE SAKSI ATTI"

Ünlü'nün oğlu ise, “Yukarıdan aşağıya arabanın çekilmesini istediler. Geçen sefer de aynısı oldu, arabanın dikiz ayna camını kırdılar. İlk başta arabanın üzerine çöp attılar. Sonra yukarıdan aracın üzerine saksı attı. Arabanın camı kırıldı. Yukarıdan küfür etmeye başladı. Arabanın ön camı tamamen kırıldı. Dikiz aynasında hasar var. Ayrıca karşıdan karşıya evimize bardak attılar. Evin camının bir kısmı kırıldı" diye konuştu.