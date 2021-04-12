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Son dakika haberler... Cihangir'deki taciz şüphelisinden 'cinsel istismar' iddiası

İstanbul Beyoğlu'nda önceki gün yaşanan taciz dehşetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cihangir'de bir kadına tacizde bulunurken güvenlik kamerasına yansıyan Berzan E.Ç'nin (19),polisteki sorgusunda 7 yıl önce cinsel istismara uğradığını söylediği öğrenildi

CİHANGİR SAPIĞI | Son dakika: Turisti taciz eden saldırgan yakalandı
Park sapığından 'cinsel istismar' iddiası
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DHA

Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Kadın şikayette bulunmadı ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, kimliği tespit edilen Berzan E.Ç., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı. Şüphelinin ifadesinde yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu söylediği öğrenildi.

Berzan E.Ç.'nin, parktaki bankta yanına oturduğu kadını rahatsız ettiği, kadının kalkarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada tacizde bulunduğu tespit edildi.

Berzan E.Ç.'nin 2014 yılında dayısının tecavüzüne de uğradığını söylediği belirtildi. Polisteki işlemleri devam eden şüphelisinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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