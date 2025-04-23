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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber: 1 asker şehit oldu

        Son dakika haberi Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber: 1 asker şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan'da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan'da şehit olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 06:58 Güncelleme: 23.04.2025 - 07:22
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        Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
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        Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, şehit oldu.

        DHA'nın haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan'da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Işıklı Sahra Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan’da şehit olmuştur" denildi.

        Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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