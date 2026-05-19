Pendik'te bir alışveriş merkezinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin çatısında meydana geldi. Çatıda bulunan güneş panellerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler alışveriş merkezinin içinde bulunan çalışanları ve ziyaretçileri tahliye etti.

İtfaiye ise merdiven aracıyla çatıda çıkan yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Alışveriş merkezinin içindeki duman tahliyesinin ardından çalışanlar içeriye alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.