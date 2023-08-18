882 kilo domates çöp oldu! Ticaret İl Müdürlüğü'nden açıklama İstanbul Pendik'te bir marketten çöpe kasalarla domates atıldığı görüldü. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 882 kilo domatesin fire olarak çöpe döküldüğü, işletmeye yapılan denetimlerde de para cezası kesildiği bildirildi

Pendik'te bir markette, kasalarca domatesin çöpe döküldüğü görüntüler sosyal medyada yer aldı. Markette incelemelerde bulunan İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Markette yapılan denetimde, 20 ürünün fiyat etiket yönetmeliğine aykırı olduğu tespit edilmesi üzerine işletmeye idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Pendik'teki bir zincir markette dün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, market çalışanları kasalarca domatesi çöpe döktü.

Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler üzerine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından söz konusu markette incelemelerde bulunuldu.

Konuya ilişkin İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "17.08.2023 tarihinde sosyal medyada yayınlanan "Domateslerin Çöpe Döküldüğü görüntüler sonucu, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak gerekli inceleme ve denetimleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 17.08.2023 günü Üst kaynarca-Pendik İstanbul adresinde bulunan markete gerçekleşen denetim ve incelemeler neticesinde, şikayete konu olan "Domates Rıo" cinsi ürünün 3 ton olarak alındığı, 882 kilosunun satışa uygun olmadığı için fireye ayrıldığı, fireye ayrılan kısmın çöpe döküldüğü beyan edilmiştir. 882 kilo fire ile ilgili belgeler ve fireye ait fotoğraflar Ticaret İl Müdürlüğümüze ve Ticaret Bakanlığımıza ibraz edilmiştir. Yapılan incelemeler esnasında "Domastes Rio" cinsi ürünün künye bilgisi olmadığı tespit edilmiş ve idari işlemler için tutanak düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen inceleme esnasında, markette bulunan diğer ürünlerde yapılan denetimde ise 20 ürünün Fiyat Etiket Yönetmeliğinin 5/1 maddesine aykırı olduğu tespit edilmiş ve 6502 sayılı Kanun gereği idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.