Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler sonrası gözler F-35 programına çevrilmişti. Konuyla ilgili ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan bir açıklama geldi.
Pentagon'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye, F-35 programında askıya alındı. Türkiye, S-400 alarak F-35 programını riske attı. ABD Türkiye ile uzun dönemde stratejik ilişkilerimize önem veriyoruz. Askeri iş birliğimiz devam edecek. Tedarik zincirinde yeni çözümler arayacağız." ifadelerine yer verildi.
S-400LERİN SEVKİYATI DEVAM EDİYOR
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatının altıncı gününde savunma sistemine ait malzemelerin sevkiyatı devam ediyor.
Sevkiyat kapsamında on dördüncü uçak bugün Mürted Hava Meydanı'na indi.
Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşındı.
Ayrıntılar gelecek...
YORUMLAR