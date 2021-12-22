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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Peş peşe acı haber! 17 kentte 61 ölüm!
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Peş peşe acı haber! 17 kentte 61 ölüm!

Yurt genelinde 10 Aralık'tan bu yana, 17 kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e ulaştı. Güvenlik güçlerinin sahte içki üretip satanlara yönelik denetimleri sürerken Ordu'da da 2 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetti öğrenildi

Son dakika: Peş peşe acı haber! 17 kentte 61 ölüm!
Peş peşe acı haber! 17 kentte 61 ölüm!
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İHA

Türkiye genelinde sahte içki ölümleri son bulmuyor. 10 Aralık'tan bu yana sahte içkiden 17 kentte 61 kişi hayatını kaybederken bir acı haber de Ordu'dan geldi.

ORDU'DA DA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre yeni yıl öncesi piyasaya sürülen sahte alkollü içkilerin yayılımını engellemek için tüm Türkiye’de emniyet ekipleri operasyonlarını sürdürürken, Ordu'nun Fatsa ilçesinde, son bir hafta içerisinde özel ve devlet hastanelerine toplamda 6 kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle başvurduğu, tedavi görenlerden 2’sinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden bir vatandaşın ise ölümünün şüpheli olması nedeniyle, otopsisi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan olayla ilgili 5 şüphelinin gözaltında bulunduğu, emniyet güçlerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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