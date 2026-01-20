Habertürk
        PFDK'dan Burak Yılmaz'a 3 maç ceza!

        PFDK'dan Burak Yılmaz'a 3 maç ceza!

        PFDK, kupadaki Kocaelispor maçında kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 13:57 Güncelleme: 20.01.2026 - 14:22
        PFDK'dan Burak Yılmaz'a 3 maç ceza!
        PFDK, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a verilen cezayı açıkladı.

        Kurul, kupadaki Kocaelispor maçında kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası verdi. Öte yandan Gaziantep FK'da aynı maçta kırmızı kart gören stoper Tayyip Talha Sanuç da 2 maç men cezası aldı.

        PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

        "GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ'ın, 13.01.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KOCAELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakaret ve tehdidi nedeniyle FDT'nin 41/1-c, 36/5-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

        Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. sporcusu TAYYİP TALHA SANUÇ'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

