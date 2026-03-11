Piknik tüpü faciası! 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti!
Kocaeli Dilovası'nda piknik tüpü faciası yaşandı. Olayda mutfakta kullanılan piknik tüpünden sızan gaz 1 yaşındaki Salih B.'nin ölümüne yol açtı
Giriş: 11.03.2026 - 14:43 Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde piknik tüpünden sızan gazdan etkilenen bebek, hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre ilçede 3 katlı binanın 2. katında oturan 3 kişilik ailenin mutfakta kullandığı piknik tüpünden gaz sızdı.
Tüpten sızan gazdan 1 yaşındaki Salih B'nin etkilendiğini fark eden anne Hazal B, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
