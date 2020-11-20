Pizzacının yalanı 1.8 milyon kişiyi karantinaya soktu!

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Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde yaşayan yaklaşık 1.8 milyon kişinin bir pizzacının söylediği yalan nedeniyle karantinaya girdiği ortaya çıktı.

Güney Avustralyalı yetkililer daha önce 6 gün süreceği ilan edilen eyalet çapındaki sıkı karantinanın, düşünülenden erken olarak Cumartesi gecesi kaldırılacağını açıkladı.

Avustralya'da şaşkınlık yaratan olay şu şekilde yaşandı:

Bir karantina otelinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir adam, aynı zamanda Adelaide kentindeki Woodwille Pizza'da yarı zamanlı olarak çalışıyordu. Güvenlik görevlisinin İngiltere'ye yaptığı seyahatten enfekte olarak döndüğü anlaşıldı.

Bir başka karantina otelindeki ikinci bir kişi de aynı dönemde enfekte olmuştu. Bu kişi yetkililere aynı pizzacıdan pizza satın almaya gittiğini söyledi. Adamın pizzacıda enfekte olmak için çok az süre geçirdiğini düşünen yetkililer, virüsün çok yüksek bulaşıcı özellikteki bir türüyle karşı karşıya olduklarını düşünerek eyalet çapında 6 günlük kapanma ilan etti.

Ancak daha sonra ikinci kişinin yetkilileri yanlış bilgilendirdiği ve aslında onun da aynı pizzacıda yarı zamanlı olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Eyalet başbakanı Steve Marshall, bu kişinin yetkililere karşı dürüst olması durumunda eyalet çapında karantina uygulamasına gerek duyulmayacağını söyledi.

Marshall bu durumda dahil 4500 temaslı kişi içerisinde 25 kişinin enfekte olduğu kümelenmenin eyalet için tehlikeli olduğunu sözlerine ekledi.