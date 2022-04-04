Polis onu arıyor! Okul servisinde iğrenç olay! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika haberler... Düzce'de 30 Mart'ta meydana gelen olay sonrası lise öğrencisi D.Y. (16), okul servisinin sürücüsü B.A.´nın kendisini taciz ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

"ARAÇTA BAŞKA ÖĞRENCİLER VARDI"

DHA'da yer alan son dakika haberine göre öğrenci, savcılığa verdiği ifadesinde, "Ben okula gidip gelirken B.A.´nın kullandığı servis aracını kullanırım. 30 Mart 2022 tarihinde okul çıkışında eve gitmek için yine okulun önünde B.A.´nın kullandığı servis aracına bindim. Araçta benim gibi okuldan evine gitmekte olan başka öğrenciler de vardı.

"UYUŞTURUCU İÇTİĞİNİ TAHMİN EDİYORUM"

Ben araca binince anahtarlığın altında küçük bir kağıt gördüm. Ben bu kağıdın uyuşturucu madde sarmakta kullanılan kağıt olduğunu düşündüğümden kendisine `Bu ne´ diye sordum. B.A. bir şey demeden kağıdı alıp cebine koydu. Ben kendisinin arkadaş ortamını bildiğimden uyuşturucu içtiğini tahmin ediyorum. Bu şekilde yola devam ettik" dedi.

"EN SON BENİ ARAÇTA BIRAKTI"

İfadesinde ayrıca öğrencileri evlerine indire indire yolculuk yaptıklarını belirten D.Y. "Normalde önce beni indirip daha sonra diğer öğrencileri indiriyordu. Ancak o gün önce diğer öğrencileri indirdi. En son beni araçta bıraktı.

TACİZ ETTİ, ARACI ÜZERİME SÜRDÜ

Aracın kapıları kapalıydı. Araçta yalnız ben kalmıştım. B.A. bulunduğu yerden arkasına doğru dönerek eliyle benim şalımı boyun bölgemden çekerek açtı. Elle tacizde bulundu. Bağıramadım. Çünkü şok olmuştum. Ardından, uyuşturucu mevzusunu birinin duymaması için küfürlü konuşarak beni tehdit etti. Aracı çalıştırıp devam etti. Evin orada beni indirdi. Ben inince aracın önünde geçeceğim sırada aracı üzerime doğru sürdü.

"EVE GİTTİM, ŞOKTAYDIM"

Ben hızla aracın önünden geçtim. Eve gittim, şoktaydım. Eve gidince olayı anneme anlatamadım. Epey ağladım. Yine onun kullandığı servisle okula gittim. Okulda da ağladım. Okulda olayı arkadaşıma anlattım" dedi.

ANNESİNE ANLATIP ŞİKAYETÇİ OLDU

İfadesinde arkadaşının olayı rehber öğretmene anlatmasını söylemesi üzerine böyle yaptığını ve daha sonra annesini okula gelmesiyle şikayetçi olduklarını anlatan D.Y., daha sonra karşılaştığı servis şoförünün yine tacizde bulunduğunu söyledi. D.Y., darp, cinsel taciz ve hakaret iddiasıyla B.A'dan şikayetçi olduğunu kaydetti.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

D.Y.´nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, servis şoförü B.A.´yı yakalamak için çalışma başlattı. B.A.´nın daha önce Rusya´da yaşadığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla sınır dışı edildiği öğrenildi.