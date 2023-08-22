Kırklareli'nde silahla ateş edilen otomobildeki kız çocuğu öldü Kırklareli'nde kan donduran bir saldırı meydana geldi. Kentte bir araca 3 zanlı tarafından pusu kuruldu. Olayda otomobilde bulunan 15 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında ise 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 22.08.2023 - 15:29 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:29 facebook

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