Putin'den Karabağ ve Türkiye açıklaması!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ'da devam eden çatışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Putin, "Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı" ifadelerini kullandı.

Bilindiği gibi Dağlık Karabağ'da bir ayı aşkın süredir Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için operasyon yürütüyor.

Çatışmalar süresince biri Rusya'nın biri ABD'nin arabuluculuğunda üç ateşkes girişimi olmuş ancak girişimler sonuçsuz kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmede Rus liderden Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmesini istediğini söylemiş, kendisinin de Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile görüşebileceğini aktarmıştı.