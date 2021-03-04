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HaberlerGündemAnkaraSon dakika: Rabia'dan dehşete düşüren paylaşım! - Haberler
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Son dakika haberler... Sultanbeyli'de intihar ettiği iddia edilen genç kızdan dikkat çeken paylaşımlar!

İstanbul Sultanbeyli'de dün gece anne ve babasının kavga etmesi üzerine evlerinin balkonundan atladığı iddia edilen Rabia Tanrıvermiş (23) hayatını kaybetti. Genç kızın sosyal medya hesabından ise, "Boğazımı kesmeye çalıştılar. Annemi bıçakladılar. Kimse sahipsiz değildir. Adalete güveniyorum. Ve şikayetçi olmayayım diye tehdit altındayım. Tehditler alıyorum. Şikayetçi olursam neler olur falan diyorlar. Tüm iyi dilekleriniz için sağ olun. Annem şu an iyi ama can güvenliğimiz yok" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı

Son dakika: Rabia'dan dehşete düşüren paylaşım! - Haberler
DHA

İddiaya göre Rabia Tanrıvermiş (23) annesi ile babasının sürekli kavga etmeleri nedeniyle psikolojik sorunlar yaşıyordu. Dün akşam saatlerinde Tanrıvermiş çifti yine tartıştı. Hatta iddiaya göre babası, annesini kemerle dövdü.

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine sinir krizi geçiren Rabia Tanrıvermiş kendisini bir anda beşinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı bıraktı.

Kaldırıma düşen genç kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri edildi. Sağlık ekipleri kaldırımda kanlar içinde yatan genç kızı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"BU HAYKIRIŞIM TÜM HEMCİNSLERİM İÇİNDİR"

Hayatını kaybeden Rabia Tanrıvermiş'in geçtiğimiz eylül ayında sosyal medya hesabından “Bu haykırışım tüm hemcinslerim içindir. Bugün bu durumu biz yaşıyoruz ama binlerce insan her gün bu tarz olaylar yaşıyor. Ben sesimi kesmeyeceğim, kesmelerine izin vermeyeceğim ve adaletin yerini bulmasını istiyorum, bulmalı da inanıyorum ki sesimi duyuracaksınız." mesajını paylaştığı görüldü.

"TEHDİTLER ALIYORUM, CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Paylaşımlarında "Can güvenliğimiz yok" diyen genç kız “Boğazımı kesmeye çalıştılar. Annemi bıçakladılar. Kimse sahipsiz değildir. Adalete güveniyorum. Ve şikayetçi olmayayım diye tehdit altındayım. Tehditler alıyorum. Şikayetçi olursam neler olur falan diyorlar. Tüm iyi dilekleriniz için sağ olun. Annem şu an iyi ama can güvenliğimiz yok" dedi.

"ANNEMİ BIÇAKLADI"

Sosyal medya hesabından üç kişinin fotoğrafını paylaşan Rabia Tanrıvermiş; “Bunlar tefeci, soldaki katil, ortadaki kaç kişiyi bıçakladı. Bunları tanıyan herkes biliyor bunların ne olduğunu, siz de bilin sağdaki annemi bıçakladı üçü bizi darp etti. İkisi serbest ve gereken cezayı almalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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