Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.,

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Ankara-Konya Kara yolunun 97. kilometresi Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Konya istikametine seyir halinde olan İ.G. (44) idaresindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak refüje çarptı. Bu sırada H.T. (30) yönetimindeki tır hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Fatma Sarıkaya (69) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden Fatma Sarıkaya’nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.