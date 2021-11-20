Meclis ve Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamak amacıyla 7 Şubat 1921 tarihinden beri çıkarılan Resmi Gazete'nin internet sitesine erişim sorunu yaşanıyor.

RESMİ GAZETE ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hizmet veren Resmi Gazete'nin yeni sayısı her akşam saat 00.00'ı geçince https://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden yayınlanıyordu. 20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'yi indirmek isteyen vatandaşlar 00.00'da internetin başına geçti ancak siteye erişemedi.

Resmi Gazete'ye erişmek isteyen vatandaşlar "Sayfada çalışma yapılmaktadır" yazısıyla karşılaştılar.

Resmi Gazete'nin açılmaması kısa sürede sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu. Binlerce kullanıcı Resmi Gazete hakkında tweet atmaya başladı. Resmi Gazete'de yaşanan erişim probleminin nedeni ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.