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SON DAKİKA! Tüm Türkiye kilitlendi: Resmi Gazete çöktü

İYİ Partili Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sonrası dikkatlerin kesildiği Gazete'nin bugünkü sayısı tüm yurtta merak edildi. Bu gece 00.00'dan itibaren uzun süre girilemeyen Resmi Gazetesi'nin sitesine yaklaşık yarım saat sonra erişim sağlanabildi. Gazetedeki atama kararlarında ‘kabine revizyonunun’ olmadığı görüldü. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer ise görevinden alınırken bir diğer dikkat çeken nokta ise 2001’de bankacılık lisansı iptal edilen Türkbank'a 20 yıl aradan sonra yeniden yeniden lisan verilmesi oldu

SON DAKİKA! Tüm Türkiye kilitlendi: Resmi Gazete çöktü - HABERLER
Resmi Gazete çöktü!
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HABERTURK.COM

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası kulislerde ekonomi yönetiminin değişeceği iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Resmi Gazete'yi işaret ederek, "Bu gece saat 12.00'den sonra Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir. Olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE RESMİ GAZETE'YE KİLİTLENDİ

Resmi Gazete'ye bu gece 00.00'dan itibaren girmek isteyenler "Sayfada Çalışma Yapılmaktadır" uyarısı ile karşılaştı. Mobil uygulamadan girildiğinde Resmi Gazete'nin yayımlandığı görülürken ancak içeriğe uzun bir süre erişilemedi. Siteye ancak 00.30 gibi erişim sağlanabildi. Kullanıcılar siteye giriş yapmak istediğinde 'sayfada çalışma yapıldığı' notunu okuyabildi.


CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI GÖREVDEN ALINDI


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Türkiye Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer, bu görevlerinden alındı.

Cengizer, 7 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanmıştı. UNESCO Türkiye Daimi Temsilciliği görevine ise Prof. Dr. Gülnur Aybet getirildi.

RESMİ GAZETEYİ EN ÇOK TAKİP EDEN İL SIRALAMASI

Türkiye'de Resmi Gazete kararını en fazla takip eden il Hakkari olurken; ardından başkent Ankara, Artvin, Gümüşhane ve Çankırı sıralandı.

TÜRKBANK'A 20 YıL SONRA YENİDEN BANKACILIK LİSANSI VERİLDİ

Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında bankacılık sektörüyle ilgili önemli bir haber dikkat çekti. 2001’de bankacılık lisansı iptal edilen Türkbank'a 20 yıl sonra yeniden lisansı verildi.

108 YIL ÖNCE KURULMUŞTU

Bankacılık sektöründe uzun yıllar Türk Ticaret Bankası olarak bilinen banka 9 Mart 1913'te Adapazarı İslam Ticaret Bankası adıyla kurulmuştu. 1924'te, Adapazarı İslam Ticaret Bankası Türk A.Ş., 1928'de Adapazarı Türk Ticaret Bankası A.Ş. ve 1937'de Türk Ticaret Bankası A.Ş. adlarını almıştır. Kuruluşta Adapazarı'nda olan merkezi 1934'te Ankara'ya, 1952'de İstanbul'a taşındı. Türk Ticaret Bankası'nın kuruluş sermayesi 13,629 Osmanlı lirası. Bu miktar 1924'te 200,000 TL'ye, 1972'de 125 milyon TL'ye, 1989'da 100 milyar TL'ye yükseldi. 1990 sonu itibarıyla özkaynaklar toplamı 338,800,000,000 TL, toplam mevduat 3,490,900,000,000 TL, bir kısmı kısa vadeli olmak üzere dağıttı krediler toplamı 1,667,100,000,000 TL olan bankanın 412 şubesinde 8,298 kişi çalıştı.

2002'DE TASFİYE EDİLMİŞTİ

Türkbank, 26 Mayıs 1997 tarihinde, yüzde 84.52'lik hissesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi. Banka, 1998'de ihaleyle iş adamı Korkmaz Yiğit'e satıldı; ancak ihale kısa süre sonra iptal edildi. 1997-2000 yılları arasında toplam 952 milyon 447 bin 814 dolar kaynak aktarımına rağmen satış imkânı bulunamayan bankanın 1 Temmuz 2001'de bankacılık yapma ve mevduat toplama yetkisi kaldırıldı. Ağustos 2002 tarihine gelindiğinde ise TTB için tasfiye kararı verildi. 18 Kasım 2003'te başlayan fiziki tasfiye süreci hukuki problemi nedeniyle tasfiyesi zaman alacak olan hesaplar haricinde tamamlanmıştı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ile Türkbank'a 20 yıl sonra yeniden bankacılık lisansı verilerek, bu alanda faaliyet yapmasına izin çıkmış oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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