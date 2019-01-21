Rusya Denizcilik Ajansı, Karadeniz'de bulunan Kerç Boğazı'nda iki geminin alev aldığını bildirdi.

Ajans tarafından Rus medyasına yapılan açıklamada, iki geminin Kerç Boğazı'nda alev aldığı, gemilerden birinde ise patlama yaşandığı kaydedildi.

Gemilerden birinde 17 diğerinde ise 14 kişinin bulunduğunun belirtildiği açıklamada, Tanzanya bayraklı gemilerde Türk ve Hintli mürettebatın olduğu bildirildi.