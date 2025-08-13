Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Avukat Rezan Epözdemir, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi.
Epözdemir; rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ'ye yardım suçlamalarıyla pazar günü gözaltına alınmıştı.
Özdemir'in sağlık kontrolünün ardından, İstanbul Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığınca ifadesinin alınması bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, gözaltına alınmasının ardından başlayan tartışma ve hakkında öne sürülen iddialara sosyal medya hesabında yayınladığı açıklama ile yanıt vermişti.