Rusya'da bir nükleer sızıntı daha!

Son dakika flaş gelişme! Rusya'da bir nükleer sızıntı daha!

Rusya'da ay başında askeri birlikte yaşanan patlamanın ardından bölgede nükleer sızıntı tespit edildi.

Rusya'nın hava durumu servisi Roshydromet’ten yapılan açıklamada, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentinde askeri birlikte meydana gelen patlamadan sonra bölgede radyasyon içeren bulut oluştuğu belirtildi.

Patlamanın ardından oluşan radyoaktif bulutun çeşitli izotoplar içerdiği kaydedilen açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin kısa bir süre için yükseldiği ve tekrar normale döndüğü bilgisine yer verildi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu (Rosatom),Severodvinsk'te bulunan askeri birlikteki patlamanın, sıvı yakıtlı roket motoru için denenen "radyoizotop güç kaynağı"ndaki kaza nedeniyle yaşandığını bildirmişti.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edilmiş, patlamanın, füze motor denemesi esnasında meydana geldiği belirtilirken, atmosfere ve bölgeye zararlı madde yayılmadığı kaydedilmişti.

Açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu aktarılmıştı. Ancak Rusya devlet meteoroloji kurumundan yapılan açıklamada bölgedeki radyasyon seviyesinin normalden 4 ile 16 kat arasında fazla olduğu belirtilmişti. Greenpeace ise bölgedeki radyasyon seviyesinin 20 kat arttığını belirtmişti.

Kazanın ardından yaralananlara ilk müdahaleyi yapan doktorların da Moskova'da bir klinikte özel tedavi altına alındığı ifade edildi. TASS'ın haberine göre, doktorlara ayrıca olayla ilgili bilgi açıklamamaları için gizlilik anlaşması imzalatıldığı bilgisi yer almıştı.

Rus yetkililer, kazanın yaşandığı bölgenin yakınındaki Nyonoksa köyünün boşaltılacağını belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, Arkanjelsk'teki Nyonoksa donanma üssünde 8 Ağustos günü bir füze motorunun denenmesi sırasında meydana gelen patlamanın, nükleer denemeleri denetlemek üzere oluşturulan örgütün yetki alanına giren bir konu olmadığını savunmuştu.