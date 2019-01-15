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Rusya'nın başkenti Moskova'da mahkeme, geçtiğimiz kasım ayında Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim sonucu Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalı dört askerin Mayıs 2019'a kadar tutuklu kalmasına karar verdi.
Rusya, kasım ayında Azak Denizi'nde karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Ukrayna gemisini alıkoymuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne göre Rusya'nın alıkoyduğu askerlerin "rehin" olduklarını açıklamıştı. Kiev, Rusya'nın gemilere açtığı ateşte altı Ukraynalı askeri mürettebatın da yaralandığını duyurmuştu.
GEMİLERDEN ÖNEMLİ MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Gemilerden dört adet 30 mm top, dört adet AGS-17 otomatik bomba atar ve dört adet PKT makineli tüfek, DSHK 12.7 mm makineli tüfek, 13 AK-47 makineli tüfek, 6 tabanca, 30 mm kalibreli 765'den fazla yüksek patlayıcı fragmantasyon mermisi, VOG-17 bomba atar, RGD-5 tipi 40 el bombası, RG-42 tipi 48 el bombası, RGD 20 el bombası, çok sayıda mühimmat ve 15 süngü bıçak ele geçirilmişti.
Kerç Boğazı'nda 25 Kasımda Rus ve Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşı gelmesinin ardından Ukrayna'nın 10 ilinde sıkıyönetim ilan edilmişti. Ukrayna, 16-60 yaş arasındaki Rusya vatandaşı erkeklerin ülkeye girişini yasaklamıştı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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