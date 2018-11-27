Geçen günlerde taraftarla sosyal medya üzerinden tartışmaya giren ve çirkin bir yanıt veren Ryan Babel'in kadro dışı bırakılabileceği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde menajerinin Beşiktaş'tan senelik 3.3 milyon Euro istemesi taraftarların tepkisini çekmişti. Beşiktaş'tan önceki kulüplerde aldığı paranın hatırlatıldığı eleştiriye yorum yapan Babel, "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" diyerek çirkin bir cevap vermişti. Babel'in bu cevabı kısa sürede tepki çekerken Beşiktaş Babel'in savunmasını isteyeceklerini duyurmuş ve "Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerini kullanmıştı.

AsistAnaliz'in haberine göre Beşiktaş, Hollandalı Ryan Babel'i kadro dışı bırakabilir.

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