Muhalefette partiler arası yoğun trafik 0:00 / 0:00

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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile CHP lideri Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde; İYİ Parti lideri Akşener ile Demokrat Parti lideri Uysal Demokrat Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

İki lider görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener, Cumhurbaşkanı adayı ve Parlamenter sistem çalışmaları hakkında, "Millet İttifakı'nın 24 Haziran bileşenleri başka, 31 Mart bileşenleri başka, yeni kurulan partiler var. Millet İttifakı'nın içinde yer alma konusu konuşulmuş değil. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda konuşmadık. Bu Cumhur İttifakı'nın derdi. Millet İttifakı'nın göstereceği aday 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak. Seçim kararını alsınlar cumhurbaşkanının kim olduğunu öğrensinler" dedi.

KILIÇDAROĞLU VE KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

"Siyasi cinayet" iddiası hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Devleti yöneten bir kişi, ülkeyi yönetmekten vazgeçin, bundan daha iyi günler daha neler olacak diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin huzurunu bozacak hiçbir tavır bizden olmayacaktır" dedi.

Temel Karamollaoğlu son dönemde yaptığı ittifak açıklaması hakkında ise "İttifaklar seçim sathı mahaline gelmeli, işin tabiatı gereği. Bu genel bir kanaat. Biz bir yerden ayrılıp başka yere gidiyoruz diye netice çıkarılmamalı" ifadelerini kullandı.

Parlamenter sistem çalışmaları hakkında konuşan Karamollaoğlu, "Bugünkü sistem otoriter bir yapıya dönüştü. Partiler arası görüşmelerin olması gayet tabiidir. Bir sistem değişecekse nasıl değişeceği konusunda şimdiden hazırlık yapılması tabiidir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ise, "Var olan sistemden sokaktaki herkes şikayetçi. Güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin gelmesi gerekir. Partiler çalışıyor. Belli bir olgunluğa oluşunca genel başkanlara sunulacaktır. Daha sonra kamuoyuna açıklanacaktır. Bunu önemli bir çalışma olarak görüyoruz" dedi.