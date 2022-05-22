Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
ABONE OL

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari son sanık yakalandı

Son dakika haberine göre Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş eski yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin firari son sanık Serkan Dakman Esenyurt'ta yakalandı

Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
0:00 / 0:00
DHA

Bakırköy Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

DHA'nın haberine göre, soruşturmaya ilişkin son firari sanık olan Serkan Dakman bugün Esenyurt´ta yakalandı. Serkan Dakman´ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Serkan Dakman hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'Silahla kasten yaralamaya iştirak', 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme´ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9´ar aydan 10 yıl 6´şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kızlarını mola yerinde unuttuklar
GÜNDEM Kızlarını mola yerinde unuttular
Son dakika: İzmir'de ormanlık alanda feci yangın!
GÜNDEM İzmir'de iki bölgede orman yangını çıktı!
21 yıl sonra şehitlik unvanı verildi
GÜNDEM 21 yıl sonra şehitlik unvanı verildi
Son dakika: Hastanede bıçaklı saldırı! Kızını darbetti, görevliyi yaraladı - VİDEO HABER
GÜNDEM Hastanede bıçaklı saldırı! Kızını darbetti, görevliyi ...
Ülke genelinde kumar uygulaması: 30 gözaltı
GÜNDEM Ülke genelinde kumar uygulaması: 30 gözaltı
Darbedilen restoran işletmecisi öldü
GÜNDEM Darbedilen restoran işletmecisi öldü
Son dakika: İstanbul'da Polisten kaçan şüpheli intihar etti
GÜNDEM Polisten kaçan şüpheli intihar etti
Son dakika: E-5'te kâbus! Makas attı, ortalığı savaş alanına çevirdi
GÜNDEM Otoyolda kâbus! Makas attı, ortalığı savaş alanına ...
Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2022 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
GÜNDEM Bayram tatili yaklaşıyor!
Erzurum'da piknik alanı tahrip edildi
GÜNDEM Görenlerin içi acıdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.