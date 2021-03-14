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HaberlerSağlıkSon dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına 14 Mart mesajı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına 14 Mart mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çevrim içi düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı programında "Son 100 yılın en büyük sağlık sorunu karşısında mesleğimizin itibarını göklere çıkararak mücadele verdiniz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir mesaj göndererek, "Rehavete kapılmadan, tamam diyerek temizlik, maske ve mesafe kuralına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı tedbirlere riayet ederek, sağlık çalışanlarına destek olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına 14 Mart mesajı
Sağlık Bakanı Koca'dan açıklamalar
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çevrim içi düzenlenecek 14 Mart Tıp Bayramı programında konuştu. Bakan Koca'nın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bizler devletin yaşamasını, insanın yaşamasına bağlamış bir geleneğin mensuplarıyız. Bugünlerde sizlerin neler yaptığını anlatacak nesiller yetişecek. Bu yıl DSÖ tarafından sağlık çalışanları yılı ilan edildi. Bu yılın alallade bir yıl olmadığı ortadadır.

Eve dönerken aklımızda tek soru var; ya evdekilere zarar verecek şekilde dönmüşsem. Bu soru bizleri ailelerimizden mahrum bırakıyor. Bu uğurda büyük kayıplar verdik. Meslektaşlarımızdan ve ailelerimizden kayıplar oldu. Ruhları şad olsun.

Gece gündüz demeden çalışan, bu kutsal görevi yerine getiren, insana hizmet onurunu göğsünde taşıyan meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramını yürekten kutlarım. Tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum.

Bizim vazifemiz, üstü açılanı örtmek, düşeni kaldırmaktır. Ağrıya ilaç olmaktır. Bugünler tüm insanlık gördü ki başta hekimler olmak üzere, sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır. Hekimler hastanın nabzını tuttuğu kadar toplum nabzını da tutmaktadır.

14 Mart 1919 böyle bir adanmışlığın tarihe mührünü vurduğu gündür. 1 asır önce 14 mart 1919 günü işgalci emparyalist güçlere karşı tepki adımıdır.

Geçtiğimiz yıl küresel salgının ilk vakasının tespit edildiği ertesi gün bir araya gelemedik. Bu yıl da görüntülü toplantı yoluyla gerçekleştiriyoruz.

Yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var. İhtiyacımız olan yetkin kadrolardır. İnsana değer veren, güçlü ve nitelikli sağlık ordusudur. Geleceğimiz buna bağlıdır.

Son 100 yılın en büyük sağlık sorunu karşısında mesleğimizin itibarını göklere çıkararak mücadele verdiniz. Bir meslek neden ve nasıl insan için var olurmuş ispat ettiniz. Bize ihtiyaç varsa, biz amasız fakatsız ve en gözü kara halinde oradayız.

Milletimiz adına sizlere teşekkür ediyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınının "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözündeki hikmeti bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın, ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir." dedi.

Erdoğan, Sağlık Bakanlığının 14 Mart Tıp Bayramı törenine gönderdiği video mesajında, 14 Mart Tıp Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Sağlık çalışanlarımıza emekleri, gayretleri, fedakarlıkları için ülkem ve milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında vefat edenler başta olmak üzere, dar-ı bekaya uğurladığımız tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnsanlığın son bir asrın en ciddi sağlık felaketlerinden birini yaşadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar dünya genelinde 2 milyon 650 bin kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını küresel bir tehdit olmayı sürdürüyor. Salgın, bize 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözündeki hikmeti bir kez daha göstermiştir. Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın, ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir. Hamdolsun ülkemizde, insanların ambulans dahi bulamadığı, hastane kapılarından geri çevrildiği, yaşlı bakım evlerinde ilgisizlikten öldüğü vahim görüntülerin hiçbirine meydan vermedik. Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla, aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını hizmete açtık. En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız. Hiç şüphesiz bu başarıda en büyük pay, gece gündüz demeden insanımızı sağlığına kavuşturmak için koşturan sağlık çalışanlarımıza aittir. Devletimiz ve milletimiz gibi şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar da sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacaktır. Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rehavete kapılmadan, "TAMAM" diyerek sembolleştirilen temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak mücadelenin süreceğini vurgularken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm vatandaşlarımızı, tedbirlere riayet ederek, sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum. Sözlerime son verirken sağlık camiamızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan hekimlerimize, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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