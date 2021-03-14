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Devletin zirvesinden 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Koronavirüs pandemisi döneminde büyük sorumluluk üstlenen sağlık personellerinin 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla devletin zirvesinden de tebrik mesajları geliyor...

Son dakika: Devletin zirvesinden 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Devletin zirvesinden 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşları için anma töreni düzenledi.

Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi çalışanları, siyah önlük giyip, siyah maske takarak, salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybeden ve şiddete maruz kalan sağlık çalışanları adına saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Dr. Necmi Aslan ve Dr. Sinan Kakı'nın da aralarında bulunduğu 50 hekimin isminin yazılı olduğu siyah balonlar havaya bırakıldı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erden Kılıç, konuşmasında, sağlık çalışanlarının salgın döneminde en önde ve cansiparane mücadele ettiğini belirtti.

Bu süreçte 400'ün üzerinde sağlık çalışanının hayatını kaybettiğine dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"Ebediyete uğurladığımız meslektaşlarımızın yokluğunun derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Bu yıl tıp bayramında onları anmak istedik. Onları rahmetle anıyoruz ve pandeminin bir an evvel son bulmasını istiyoruz. Bir hekimin yetişmesi kolay değil. Hiçbir sağlık çalışanı, şiddete maruz kalmasın. Sağlık çalışanlarının sık sık maruz kaldığı şiddet olaylarını kınayın. 14 Mart bir milat olsun."

FAHRETTİN ALTUN'DAN MESAJ

İletişim Başkanı Altun, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Altun mesajında, "Yaptığı fedakarlıklarla insanımıza, milletimize, insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi.

Altun'un paylaştığı video da ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kendi medeniyet coğrafyamızda İbni Sina ve El Razi gibi alimlerimizin temellerini attıkları tıp ilmi her dönemde insanlık için önemli olmuştur. Çünkü sizler eşrefi mahlukat olan, yaratılmışların en şereflisi olan insana verilebilecek en güzel hizmeti ifa ediyorsunuz, yerine getiriyorsunuz. Değerli doktorlarımıza, tıp fakültelerimiz de geleceğin hekimlerini yetiştiren kıymetli hocalarımıza, tüm sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum. Bayramınız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

BAKAN AKAR SAĞLIK PERSONELİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde görev yapan sağlık personeli ile bir araya geldi. Bakan Akar, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Huzur ve mutluluğun en temel kaynağının sağlık olduğunu vurgulayan Bakan Akar, sağlık çalışanlarının çok önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştığını ifade eden Bakan Akar, salgının Türkiye'de etkisinin azaltılmasında en büyük payın sağlık çalışanlarında olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının bu süreçteki çaba, gayret ve fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu dile getiren Bakan Akar, askeri sağlık çalışanlarının görev yerleri ve şartları itibarıyla yerlerinin ayrı olduğunu, Mehmetçiğin olduğu her yerde onlarla omuz omuza görev yaptıklarını vurguladı.

Bakan Akar, sözlerinin sonunda kutsal vazifelerini yerine getirirken şehit olan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm şehitleri, ebediyete intikal eden sağlık personellerini rahmet, gazileri minnetle yad etti.

VALİ YERLİKAYA'DAN MESAJ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yerlikaya, yayımladığı mesajında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde yatan hastaları ziyaret ettiğini belirterek, sağlıkla alınan bir nefesin ve Kovid-19 önlemlerinin ne kadar önem taşıdığına bir kez daha şahit olduğunu ifade etti.

Sağlık çalışanlarının "hastalar iyileşsin, onlardan güzel bir haber bekleyen yakınlarının yüzü gülsün" diye insanüstü bir gayret gösterdiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kısa bir süre giydiğim bu kıyafetin içinde nefes almakta bile zorlandım. Oysa sağlık ordumuz bu kıyafetlerin içinde yüksek risk altında saatlerce çalışıyor, hayat kurtarıyor, bizlerin sağlığı için büyük fedakarlıklara katlanıyorlar. Hayatımıza anlam katan birçok şeyin kıymetini, ancak yokluğunda anlıyoruz. En başta da sağlığımızın. Özellikle son 1 yıldır, bir başka değerin kıymetini daha iyi anlamaya başladık. O da doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın. Hepsine minnettarız, Allah razı olsun. Son bir 1 yılda sadece İstanbul'da 33 sağlık çalışanımızı Kovid-19 yüzünden kaybettik. Ülke genelinde ise 29 bin 356 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun."

Yerlikaya, sağlık çalışanlarına da "Hayat kurtarmak için saatlerce uykusuz nöbet tutuyorsunuz. Salgın koşullarında yavrularınızdan, ailelerinizden mahrum kalıyorsunuz. Hiçbirinizin hakkı ödenmez. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. İyi ki varsınız. 14 Mart Tıp Bayramı'nızı gönülden kutluyor, bir an önce ülkemizin, İstanbul'umuzun sağlıklı günlere kavuşmasını diliyorum." şeklinde seslendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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