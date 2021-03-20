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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu. Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olurken, Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak tespit edildi...

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca: sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE DURUM: İSTANBUL İKİYE KATLADI!

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

KARADENİZ ALARM VERİYOR! EN YÜKSEK GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

DOĞUDAKİ İLLER EN AZ VAKA GÖRÜLEN ŞEHİRLER OLDU

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

06-12 MART 2021 TARİHLİ İLLERE GÖRE RİSK HARİTASI ŞÖYLE OLUŞMUŞTU


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