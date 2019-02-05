Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak? soruları adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı kendi bünyesinde görevlendirmek üzere Hemşire, ATT, sağlık memuru, diş hekimi, şoför, destek personeli ve diğer kadrolarda sağlık personeli alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı personel alımına dair Resmi Gazete'de açıklama yayınlandı. İşte, konuya dair tüm detaylar...

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli ile diğer alanlarda yapılacak atama ve alımlara ilişkin bilgi verdi. Sağlık Bakanlığına bu yıl sonuna kadar toplam 10 bin kişi alınacağını belirten Koca, "3 bin 500 kişinin alım süreci tamamlanmak üzere. 2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişinin daha alımını yapacağız. Acil tıp teknisyenleri, veri analizi yapan işletmenler, ambulans şoförleri, yardımcı klinik elemanı gibi birçok alanda alımlarımız söz konusu olacak." dedi.

PERSONEL KADRO DAĞILIMI

TBMM'de bütçe görüşmeleri için Genel Kurulda konuşma yapan Bakan Fahrettin Koca 2019 yılı için 25 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Yapılan açıklamada "2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bin toplam sağlık personelinin atamasını gerçekleştireceğiz." dedi. Sahada çalışan sağlık personelinin iş yükünü azaltmak ve hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti vermek adına gelecek aylarda acil tıp teknikerliği, veri hazırlama işletmenliği, ambulans şoförlüğü gibi alanlar 6 bin 500 kişilik atama yapılacağını açıkladı.

RESMİ GAZETE'DEN YAYINLANDI

"Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin 2019 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1'inci maddesi gereğince verilmiştir"

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;



1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1),(4),(5),(7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.



2. 18 yaşını tamamlamış olmak.



3. 36 yaşından gün almamış olmak.



4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).



5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.



6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.



7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.



8. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde;



a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.



b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.