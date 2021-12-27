Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçlarına ilişkin açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sonuçların bugün açıklanacağını duyurdu. Açıklamanın hemen ardından sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları yayınlandı.

Aygün, Twitter hesabından ilk yaptığı açıklamada "16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz. Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Bu açıklamadan kısa süre sonra KPSS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklandığını da yine ÖSYM Başkanı Aygün kamuoyuyla Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile paylaştı.

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