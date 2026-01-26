Sakarya'da polis ekiplerince yapılan operasyonda Anadolu Otoyolu'nda durdurulan TIR'da 6 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

TIR GİŞELERDE DURDURULDU

İHA'daki habere göre; Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda B.Ş. (45)'nin sürücülüğünü yaptığı TIR, Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu Bekirpaşa gişelerinde durduruldu.

GÜMRÜK KAÇAĞI MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramalarda 6 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.