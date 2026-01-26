Habertürk
        Son dakika: Sakarya haberleri: Otoyolda durdurulan TIR'da 6 milyon 610 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

        Otoyolda durdurulan TIR'da 6 milyon 610 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

        Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan TIR'da 6 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Operasyonda TIR sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:03
        6 milyon kaçak makaron ele geçirildi
        Sakarya'da polis ekiplerince yapılan operasyonda Anadolu Otoyolu'nda durdurulan TIR'da 6 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

        TIR GİŞELERDE DURDURULDU

        İHA'daki habere göre; Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda B.Ş. (45)'nin sürücülüğünü yaptığı TIR, Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu Bekirpaşa gişelerinde durduruldu.

        GÜMRÜK KAÇAĞI MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

        Araçta yapılan aramalarda 6 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

