        Son dakika: Sakarya haberleri: Tabancasını temizlerken kazara kendini vuran 1 çocuk babası polis memuru hayatını kaybetti

        Tabancasını temizlerken kazara kendini vuran 1 çocuk babası polis memuru hayatını kaybetti

        Sakarya'da 36 yaşındaki polis memuru Umut Sıbıç, evinde tabancasını temizlediği sırada kazara kendini vurdu. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 09.02.2026 - 17:18
        Sakarya'nın Hendek ilçesinde evinde tabancasını temizlediği sırada kazara kendini vuran polis memuru Umut Sıbıç (36), hayatını kaybetti.

        SİLAH KAZARA ATEŞ ALDI

        DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Hendek'e bağlı Bayraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Umut Sıbıç, evinde tabancasını temizlediği sırada silah kazara ateş aldı.

        MERMİ GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

        Göğüs bölgesine mermi isabet eden 1 çocuk babası olduğu belirtilen Sıbıç, yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sıbıç, burada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

