Tabancasını temizlerken kazara kendini vuran 1 çocuk babası polis memuru hayatını kaybetti Sakarya'da 36 yaşındaki polis memuru Umut Sıbıç, evinde tabancasını temizlediği sırada kazara kendini vurdu. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.02.2026 - 17:18 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:18 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL