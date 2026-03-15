        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Saldırı anı kameralarda! Kayseri'de bir eczacı işyerine taşla saldıran kadın hakkında suç duyurusunda bulundu

        Saldırı anı kameralarda! Kayseri'de bir eczacı işyerine taşla saldıran kadın hakkında suç duyurusunda bulundu

        Kayseri'de fark ücretini ödemek istemediği iddia edilen bir kadın, tartıştığı eczaneye dışarıdan taş atarak kaçtı. O anlar cep telefonu ve iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, eczacı saldırgan hakkında polise suç duyurusunda bulundu. Kayseri Eczacı Odası da yayımladığı mesajla olayı kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 15:49
        Eczaneye saldırıda suç duyurusu
        Kayseri'de kendisinden fark ücreti istendiği iddiasıyla bir eczaneye taşla saldırarak zarar veren kadın hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        AA'daki habere göre olay; Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi. 13 Mart 2026'da eczaneye giden bir kadın, istenen fark ücretini ödemek istemediği iddiasıyla çıkan tartışmanın ardından dışarıdan aldığı taşı eczaneye atarak olay yerinden uzaklaştı.

        SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Eczacı kadın, olayın ardından polise giderek saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.

        SALDIRI ANI KAMERALARDA

        Saldırı anı ise cep telefonu ve eczanenin kamerasınca kaydedildi.

        KUCAĞINDA BEBEĞİYLE KAÇTI

        Görüntülerde, kadının kapısı açık iş yerine dışarıdan taşı fırlatması, o esnada içeride kucağında bebeği bulunan eczacı ile çalışanların kaçışması ve taşın tezgahtaki bazı ürünleri devirmesi yer alıyor.

        OLAYI KINADI

        Öte yandan 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası, olay sonrası yayımladığı mesajla olayı kınadı.

        Mesajda, eczanelerde alınan fark ücretleri, katkı payları veya geri ödeme sistemine bağlı ücretlerin, eczacıların keyfi olarak belirlediği uygulamalar değil, tamamen sosyal güvenlik mevzuatı ve geri ödeme sistemi kapsamında belirlenen yasal zorunluluklar olduğu belirtildi.

