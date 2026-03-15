Saldırı anı kameralarda! Kayseri'de bir eczacı işyerine taşla saldıran kadın hakkında suç duyurusunda bulundu
Kayseri'de fark ücretini ödemek istemediği iddia edilen bir kadın, tartıştığı eczaneye dışarıdan taş atarak kaçtı. O anlar cep telefonu ve iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, eczacı saldırgan hakkında polise suç duyurusunda bulundu. Kayseri Eczacı Odası da yayımladığı mesajla olayı kınadı
AA'daki habere göre olay; Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi. 13 Mart 2026'da eczaneye giden bir kadın, istenen fark ücretini ödemek istemediği iddiasıyla çıkan tartışmanın ardından dışarıdan aldığı taşı eczaneye atarak olay yerinden uzaklaştı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Eczacı kadın, olayın ardından polise giderek saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.
SALDIRI ANI KAMERALARDA
Saldırı anı ise cep telefonu ve eczanenin kamerasınca kaydedildi.
KUCAĞINDA BEBEĞİYLE KAÇTI
Görüntülerde, kadının kapısı açık iş yerine dışarıdan taşı fırlatması, o esnada içeride kucağında bebeği bulunan eczacı ile çalışanların kaçışması ve taşın tezgahtaki bazı ürünleri devirmesi yer alıyor.
OLAYI KINADI
Öte yandan 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası, olay sonrası yayımladığı mesajla olayı kınadı.
Mesajda, eczanelerde alınan fark ücretleri, katkı payları veya geri ödeme sistemine bağlı ücretlerin, eczacıların keyfi olarak belirlediği uygulamalar değil, tamamen sosyal güvenlik mevzuatı ve geri ödeme sistemi kapsamında belirlenen yasal zorunluluklar olduğu belirtildi.