Büyükçekmece'de iddiaya göre Seyit Göçüm(47), 2 sene önce eski boksör olan arkadaşı Gürsoy K.'den aldığı 400 bin lirayı, aradan geçen sürede faiziyle yaklaşık 4 milyon lira olarak geri ödedi. Ancak para istemeye devam eden Gürsoy K, anlaşmazlık yaşadığı Göçüm'ü darbetti. Göçüm aldığı yumruk darbesinden sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan Gürsoy K.'nin, Göçüm'ün nikah şahitliğini yaptığı öğrenildi. Daha Az Göster