        Son dakika: Samsun'da 2 kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı | Son dakika haberleri

        Samsun'da 2 kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

        Samsun'da bir fırında 2 kişiyi bıçakla yaralayan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı. İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan E.K., çıkarıldığı mahkemece Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi

        Giriş: 19.01.2026 - 17:02 Güncelleme: 19.01.2026 - 17:02
        Samsun'da bir fırının pastane bölümünde 2 kişiyi bıçakla yaralayan 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        İHA'nın haberine göre olay; Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir fırının pastane kısmında dün meydana geldi. Pastane bölümünde oturan gençler, aynı masada oturan kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

        2 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

        Kavgaya diğer masada oturanlar da dahil olurken, bıçaklanarak ve darp sonucu A.E.A. (17) ve B.K. (19) çeşitli yerlerinden yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olayın ardından hızla kaçarken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırıyı düzenleyen 16 yaşındaki E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

        Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan E.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevine gönderildi.

