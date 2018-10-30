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Son dakika: Samsun'da bir anaokulunun duvarında çatlaklar oluştu, okul boşaltıldı

Son dakika... Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu'nun zemin ve duvarlarında çatlaklar oluştu

30.10.2018 - 09:24 | Güncelleme: DHA

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki bir anaokulunda sabah öğretmenlerin ve öğrencilerin içeriye girdiği sırada derin çatlaklar oluştu. Bina, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi.

Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Anaokulu'na sabah gelen öğretmen, öğrenci ve veliler, saat 07.50 sıralarında tek katlı binada çatırdama sesleri duydu. Binadaki bir sınıfta, mutfak kısmında ve kalorifer kazanı dairesinde duvarlarda derin çatlaklar oluşunca panik yaşandı.

O sırada okulda bulunan öğretmen, az sayıdaki öğrenci ve velileri dışarı kaçtı. Okul yıkılma ihtimaline karşı tahliye edilirken, polise ve itfaiyeye haber verildi.

Gelen polis ekipleri, emniyet şeridi ile çevirdiği binaya girişe izin vermedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan da olay yerine gelerek bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, 140 öğrencisi bulunan okulun mutfak kısmında gece çökme olduğunu, okulun bazı bölgelerinde de çatlaklar oluştuğunu, velililerin bilgilendirildiğini, gelen öğrencilerin de geri gönderildiğini söyledi. Okulun bugün tatil edildiğini, öğrencilerin yarın başka bir okulda eğitime devam edeceğini açıklayan Demircan, gerekli önlemin alındığını, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını dile getirdi. 

Binanın zeminin de ise çökmeler meydana geldiği iddia edildi.

 

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