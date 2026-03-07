Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Sanal medyada silahlı paylaşım yapanlara operasyon; 26 gözaltı

        Sanal medyada silahlı paylaşım yapanlara operasyon; 26 gözaltı

        Ankara'da sanal medyada silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Albüm operasyonu:26 gözaltı

        Ankara'da sanal medyada silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alındı.

        26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanal medyada son dönemde yapılan silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan kişileri deşifre etti. Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sanal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Albüm' kod adı verilen operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

        #ankara
        #Son dakika haberler
