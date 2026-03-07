Zeytinburnu'nda otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün öldüğü kazada müebbet hapis talebi

Zeytinburnu'nda otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Enes Yılmaz'ın (29) ölümüne ilişkin kazada soruşturma tamamlandı. İddianamede otomobil sürücüsü Yusuf Serhat Aksu ile motosiklet sürücüsü Hasan Enes Yılmaz'ın yarıştığı belirtildi. Motosiklet sürücüsünün, otomobili geçmek istediği sırada Aksu'nun direksiyonu sağa kırarak çaptığı belirtildi. Aksu hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talep edildi. (DHA)