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        Haberler Gündem Güvenlik Şanlıurfa merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyonu: 362 yakalama kararı

        Şanlıurfa merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyonu: 362 yakalama kararı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa merkezli 11 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlar kapsamında 362 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi" denildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 11:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        11 ilde operasyon: 362 yakalama kararı
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        İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 11 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 362 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiğini bildirdi.

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 5 ay süren teknik takip, analiz ve delil elde etme çalışmaları sonucunda Şanlıurfa merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Tekirdağ, Mardin, Balıkesir, Aydın, Mersin, Muğla ve Kütahya olmak üzere toplam 11 ilde, 251 adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 2 bin 309 polis, 500 ekip, 1 helikopter, 1 drone ve 5 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

        Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında mahalle ve sokaklarda tezgah niteliğinde kurulan satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve hiyerarşik yapı içerisinde organize biçimde hareket ettikleri tespit edilen 362 şüpheli yakalama kararı verildi. Kahraman polislerimizi, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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