Batman'da Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan ve yanan kamyondaki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 02.00 sıralarında merkeze bağlı Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında meydana geldi.

Yangının ardından yapılan kontrolde sürücü A.Ö. ile kamyonda bulunan B.Ö. (18 ), Ş.M. (43) ve M.Y.Ö.´nün (18) öldüğü belirlendi. Vücutlarında yanıklar oluşan ve ağır yaralanan kamyondaki O.Ö. (43 ) ve V.Ö. (20), ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.