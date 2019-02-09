MPİ 9 Şubat 2019 Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'nın Balgat ilçesindeki merkez binasında noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçlarını binlerce vatandaş merak ediyordu. Sayısal Loto çekilişinde 1'den 49'a kadar numaraları topların yer aldığı küreden 6 şanslı rakam belirleniyor ve 6 bilen kişi veya kişiler büyük ikramiyeyi kazanıyor. En küçük ikramiye ise 3 bilenlere veriliyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 9 ŞUBAT: 3-13-32-44-46-49

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1191'inci hafta çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto oyununun 1191'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 412 bin 485 lira 96 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 108 kişi 5 bin 509 lira 5'er kuruş, 4 bilen 6 bin 309 kişi 71 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 112 bin 366 kişi 11 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 304 bin 570 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 478 bin 890 lira 91 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 826 bin 12 lira 46 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI GEÇTİĞİMİZ HAFTA 6 ŞUBAT: 8-16-35-2-13-5