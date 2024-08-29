İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu 1 yolcu hayatını kaybetti, 2'si ağır 53 kişi yaralandı. Kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

1 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 53 YARALI İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı. Kazada 1 yolcu yaşamını yitirdi, 2'si ağır 53 yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

REKLAM Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

YOLCULAR YÜRÜYEREK DURAKLARA ULAŞMAYA ÇALIŞTI Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalıştı. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından metrobüs trafiği iki yönlü ulaşıma açıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yaralananların sayısının 50'ye yükseldiğini, bunlardan tedavisi tamamlanan 7 kişinin de taburcu edildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında an itibarıyla 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların, kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmekte olup, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir." bilgisi paylaşıldı. İETT tarafından X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Metrobüs yolunda bu sabah 08.38'de meydana gelen trafik kazası sebebiyle vefat eden yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Kazada yaralanan yolcularımızın durumu ile kurumumuz ve İBB'nin ilgili birimleri yakından ilgilenmektedir. Kazayla ilgili idari ve teknik soruşturma titizlikle yürütülmektedir." "BİR SÜRÜCÜ HATASINA BENZİYOR" İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpıştığı kazaya ilişkin, "Görüntüler geldi bir sürücü hatasına benziyor. Konumlarına bakıyor arkadaşlarımız hızlıca tetkik edeceğiz." dedi. Türkiye Belediyeler Birliğinin 28 Ağustostaki encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunan İmamoğlu, gazetecilere, kazaya ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Hayatını kaybeden vatandaşa Allahtan rahmet dileyen İmamoğlu, şöyle konuştu: "Trafik kazası yaşandı takip ediyoruz. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşımız var. İner inmez de gidip hastanede kontrollerini yapacağım. Görüntüler geldi bir sürücü hatasına benziyor. Konumlarına bakıyor arkadaşlarımız hızlıca tetkik edeceğiz. Başımız sağ olsun." 2 ŞOFÖR VE 2 DENETİM AMİRİ GÖZALTINDA Küçükçekmece'de metrobüslerin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin, 2 şoför ve 2 denetim amiri gözaltına alındı.

METROBÜS ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Habertürk muhabiri Elif Yavuz metrobüs şoförü Emrah Y.'nin ifadesine ulaştı. Emrah Y. ifadesinde şunları söyledi: "Söğütlüçeşme istikametine ilerliyordum. Bir bypass yolu açıldığını fark ettim Ancak bu yolda ne bir işaret ne bir yönlendirme vardı. Kendi yolumdan ilerlerken bana doğru bir metrobüs geldiğini fark ettim ve onun lastiklerinden duman çıktığını gördüm. Ben fren yaparak durmaya çalıştım fakat kafa kafaya çarpışmayalım diye metrobüsü bariyerlere doğru yönlendirdim ve sürterek durabildim. Bir bilgilendirme ve işaret yoktu. Kazanın olmasının nedeni bypass yolunun kör noktaya açılmış olması ve herhangi bir uyarı işaretinin bulunmaması" dedi.

DENETİM AMİRİNİN İFADESİ Metrobüs kazasında gözaltına alınan denetim amirinin ifadesine de Habertürk ulaştı. Denetim amiri ifadesinde şunları söyledi: İşletmeden öğrendiğim kadarıyla bugün saat 03.00 sıralarında kazanın gerçekleştiği yerde bypass yolu açılmış. Bilgilendirme yapılıp yapılmadığı konusunda herhangi bir bilgim yoktur. Bunun sorumluluğu bende değildir. Kaza gerçekleştiğinde ben Beşyol durağında görevimi ifa ediyordum. Kazanın gerçekleştiği bilgisini aldıktan sonra da olay yerine gittim. Kaza yerine gittiğimde ambulansları metrobüs hattına almak için çalışmalara başladık. 112 ekiplerine yardımcı oldum ve gerekli bilgilendirmeleri yaptım. Vatandaşların olay yerinde tekrardan zarar görmemeleri için görevli memurlarla yardımcı oldum. Olay yerindeki işler bitince de polis merkezine geldim. Ben kaza anını görmedim kimin kusurlu olup olmadığını bilmiyorum." ÖN RAPOR ÇIKTI Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor. Kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ve metrobüs hattında görevli Ş.Y'nin şüpheli olduğu, diğer 2 kişinin ise sadece bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığı öğrenildi. Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor hazırlandı. Raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.