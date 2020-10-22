Şehit evine korkunç saldırı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikSON DAKİKA: Şehit evine korkunç saldırı! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Şehit Esma Çevik'in babaevine korkunç saldırı!

İstanbul Sultangazi’de korkunç bir saldırı meydana geldi. İlçede, şehit Esma Çevik’in babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, “Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi

SON DAKİKA: Şehit evine korkunç saldırı! - Haberler
Şehit evine korkunç saldırı!
0:00 / 0:00
DHA

Şırnak'ta etkisiz hale getirmek istediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik’in Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde yaşayan babasının evine asılan Türk Bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı.

DHA'nın haberine göre, haber verilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, kadının kimliğini tespit ederek kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, serbest bırakıldı.

Baba Hüseyin Akgül’ün evine ise yeni bir Türk Bayrağı asıldı. Olay anını anlatan Şehit Esma Çevik’in babası Hüseyin Akgül, “Acı bitmeden, yeni bir acı yaşadım. Benim kızımın şehit olmasından sonra bu olayın olması beni iyice derinden yaraladı.

Şehit olduğu gün askerlerin asmış olduğu bayrağı bir hırsla çekip koparıyor ve yere fırlatıyor. İçler acısı bir durum. Bu yetmezmiş gibi şehitlere ve devlete bir sürü hakaretler etmiş.

O da yetmemiş gibi kızıma yönelik, ‘iyi ki geberdi. Şehitler iyi ki geberiyor’ diye laflar etmiş. Şahsı tanımıyorum. Bizim mahallede oturuyormuş. Terörle mücadele 10 dakika içerisinde kişiyi buluyor ve ifadesini alıyor.

Şehit Esma Çevik

Cumhuriyet Savcılığı bırakıyor. Bu daha çok beni yaraladı. Böyle bir suçu işleyen insanın dışarıda gezmesinden dolayı utanıyorum" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! 6 tutuklama
GÜNDEM8 ildeki FETÖ operasyonunda 6 kişi tutuklandı
En güzel Cuma mesajları 2020 - Resimli, uzun, kısa, hadisli, dualı Cuma mesajları ve sözleri
GÜNDEMEn güzel Cuma mesajları 2020
Son dakika: Ailesine kâbusu yaşatan şahıs hakkında flaş karar!
GÜNDEMAilesine kâbusu yaşatan şahıs hakkında flaş karar!
"SemtPati" projesi, İstanbul'daki mahallelerde yaygınlaşıyor
GÜNDEMSemtPati İstanbul'da yaygınlaşıyor
Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı! Markar Esayan kimdir?
GÜNDEMMarkar Esayan'a veda
SON DAKİKA: Yolcu otobüsündeki iğrenç olayda önemli gelişme!
GÜNDEMYolcu otobüsündeki iğrenç olayda önemli gelişme!
Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım celp tarihi bu gece açıklanacak mı?
GÜNDEMKasım celbi askerlik yerleri...
Hakkari'de PKK operasyonu! Silah ve mühimmat ele geçirildi
GÜNDEMHakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
27. Dönem POMEM başvuru tarihleri ne zaman? 2020 POMEM başvuru şartları neler?
GÜNDEMPOMEM 27. Dönem başvuruları ne zaman?
Kilis'in yeni belediye başkanı belli oldu
GÜNDEMİşte Kilis'in yeni belediye başkanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X