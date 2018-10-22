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Son dakika: Şehit Kaymakam Safitürk davasında karar çıktı

Son dakika... Mardin’de, eski Derik İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin açılan davanın 13’üncü duruşmasında karar çıktı. 15 sanıktan biri 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

22.10.2018 - 16:50 | Güncelleme:

Mardin'in Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıya ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklar Devran Aslan, eski Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş, eski Kaymakamlık Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu, Vedat Erol, Mehmet Deniz ve Fikret Bağı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Deniz, Zinet Erdaş, Zuhal Dalçin ve Nursel Eser de duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünde, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanıklar üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl
Mahkeme verdiği aranın ardından sanıklardan Şerif Mesutoğlu'nun, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme tarafından, sanık Tahsin Erdaş'a ise "6136 sayılı yasanın 12. maddesine muhalefet" suçundan 1 yıl, aynı suçtan sanıklar Ahmet Deniz ve Fikret Deniz'e ise 5 yıl hapis cezası ile 20 bin lira para cezası verildi.

Mahkeme, diğer sanıkların üzerine isnat edilen suçlardan beraatlerini, tutuklu 5 sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

KAYMAKAM SAFİTÜRK'ÜN ŞEHİT EDİLMESİ

Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda, İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 11 Kasım 2016 günü şehit olmuş, saldırıda şoförü Mustafa Dinçer de yaralanmıştı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    Çesitli cezalar verilerek yattıkları süreler dikkate alınmak suretiyle tahliye edilmişler. Vay canına bu teröristler ülkenin kaymakamının şetit edilmesinde parmağı olanlar ve bkadar kolay çıkabiliyorlar. İlginç değil mi sizce.
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