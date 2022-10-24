DHA

Silivri'de Komiser Yardımcısı Alim Nar'ı şehit eden şüphelilerin Avcılar'da işlenen Recep Esvet cinayetinin şüphelileri olduğu ortaya çıktı. DHA'nın haberine göre, polis ekiplerince uzun zamandır aranan Turan T., oğlu Nihat T. ve onların gizlenmesine yardım eden Can E. gözaltına alındı.

Şehit olan Komiser Yardımcısı Alim Nar SAKLANDIKLARI EVE OPERASYON DÜZENLENDİ Olay, 4 Eylül'de meydana geldi. Nihat T.'ye ait çay ocağı ve berber dükkanına bir otomobille gelen 4 kişi, işyeri sahibinin adını söyleyerek, nerede olduğunu sordu. Gruptakilerden biri silah çekince, iş yeri sahibi Nihat T. silahla karşılık verdi. Silahlı çatışmada Recep Esvet hayatını kaybederken; Mehmet T., Murat Ç. ve Ayhan Çağrı Ç. yaralandı. Olayın ardından şüpheliler Nihat T. ve babası Turan T. kayıplara karıştı.